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Sosyal medyada terör propagandası yapan doktor gözaltında

Kütahya'nın Emet ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen doktor gözaltına alındı. YPG/PKK'yı destekleyen tweetleriyle dikkat çeken doktor Özkan Bozdağ'ın 15 Temmuz'da da FETÖ'yü savunan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada terör propagandası yapan doktor gözaltında

Kütahya'nın Emet ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen doktor gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emet Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk doktoru Özkan Bozdağ'ın (30) sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ihbarı üzerine Emet Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. Sosyal medyada Bozdağ'a ait olduğu iddia edilen paylaşımlar hızla yayılırken, olay yurt genelinde geniş yankı buldu.

Gözaltına alındıktan sonra Emet Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan Özkan Bozdağ paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının çalındığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 12:35
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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insan insan

Okumuş doktor olmuş ama adam, insan olamamış kanı bozuk cibilliyetsiz

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evet11
hayır0
cevapla 22.01.2018 18:05
VATANDAŞ VATANDAŞ

acil devlet kapısından kovun. pisliği

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evet14
hayır0
cevapla 22.01.2018 17:46
gfh gfh

çıkarın vatandaşlıktan gönderin haçlıların yanına karşımıza çıksın canını alalım bu millete ümmete şifa değil hastalık dağıtır.

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evet15
hayır0
cevapla 22.01.2018 16:54
sevdam tr sevdam tr

gebertin bu kopegi

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evet14
hayır0
cevapla 22.01.2018 15:31
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

Devletin imkanları ile okurlar ülkelerine düşman hainler bir tanesi bunları ayıklamak lazım

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evet18
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:24
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