Sosyal medyada terör propagandası yapan doktor gözaltında

Kütahya'nın Emet ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen doktor gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Emet Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk doktoru Özkan Bozdağ'ın (30) sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ihbarı üzerine Emet Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. Sosyal medyada Bozdağ'a ait olduğu iddia edilen paylaşımlar hızla yayılırken, olay yurt genelinde geniş yankı buldu.
Gözaltına alındıktan sonra Emet Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan Özkan Bozdağ paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının çalındığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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Okumuş doktor olmuş ama adam, insan olamamış kanı bozuk cibilliyetsiz
acil devlet kapısından kovun. pisliği
çıkarın vatandaşlıktan gönderin haçlıların yanına karşımıza çıksın canını alalım bu millete ümmete şifa değil hastalık dağıtır.
gebertin bu kopegi
Devletin imkanları ile okurlar ülkelerine düşman hainler bir tanesi bunları ayıklamak lazım
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