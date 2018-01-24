Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ'a karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı terör saflarında panik ve kargaşaya yol açarken ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Rakka'ya giderek PKK/PYD'li teröristlerine moral ziyaretinde bulundu. Ziyarete ABD yönetiminin Dış Yardım Sorumlusu Mark Green de katıldı. Ziyaretin Afrin operasyonuna eş zamanlı olarak yapılması dikkat çekti. Votel'in bu ziyareti, PKK'ya olan desteklerini sürdüreceklerinin bir belirtisi olarak yorumlandı.





TERÖRE YARDIM AJANSI!

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Direktörü Mark Green, attığı twitter mesajında General Votel ile Rakka'ya gittiğini, "Bugün (dün) Rakka'ya CENTCOM Generali Votel ile gittim. Amerika'nın insani verdiği destek umut vadediyor, ulusal güvenliğimizi sağlamlaştırıyor. USAID'in etkisine tanık olmak ve sahadaki inanılmaz ekiplerimizle buluşmaktan gurur duyuyorum" sözleriyle duyurdu.





SÖMÜRGE VALİSİ DE SURİYE'DE

ABD'nin Suriye ve Irak'taki katliamlarından sorumlu "sömürge valisi" Brett McGurk de Suriye'ye geçti. McGurk'ün daha önce defalarca ziyaret ettiği Kobani, Haseke, Münbiç'te PKK/YPG ile durum değerlendirmesi yaptığı düşünülüyor. McGurk, eski Başkan Barack Obama tarafından Ekim 2015'te bu göreve atandı. Donald Trump'ın işbaşı yapmasının ardından McGurk'ün görevine devam etmesine karar verildi.





PKK'YA SAYFALARINI AÇTI

Washington Post gazetesi, terör örgütü PKK/PYD'nin Afrin'deki sözde eş başkanı Hevi Mustafa'ya Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili makale yazdırdı. Geçmişte FETÖ liderine tam sayfa makale yazdıran ABD'nin Washington Post gazetesi, teröristlerin yalan yanlış ifadelerini yayınlayarak bir skandala daha imza attı. Makalede, Türkiye'nin operasyonunu karalamaya çalışan terör örgütü yöneticisi, ABD'den uçuşa yasak bölge için yalvardı. PYD'li Hevi Mustafa makalenin sonunda, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki PYD'lilerin Suriye savaş uçakları tarafından bombalanmasını önleyen bir anlaşma yaptığını anımsatarak, benzer bir "uçuşa yasak bölgeyi" Afrin'de de uygulamaya sokma çağrısı yaptı.