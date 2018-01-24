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bebek taburcu oldu

Kartal bebek taburcu oldu
Türkiye'nin kalbi 'da tedavi gören 15 aylık bebek ile attı. 20 günlükken kalbine giren mikrop nedeniyle rahatsızlanan minik yavru için herkes kolları sıvadı. 19 saatte tam 1 milyon 99 bin euro toplandı. Kartal, Almanya'da tedaviye alındı. Geçen kasım ayında bulunan kalp ile hayata yeniden sarıldı. Dün ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Tedavi, Kartal'ın evden haftada bir kliniğe getirilmesi suretiyle devam edecek. Anne Ahu Yıldırım, "Çok mutluyum. Bu günü hep hayal ederek yaşadık" dedi.


İsa DEVEÇEKEN
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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