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ile 19 ilçenin kaderi değişecek

'a yapılacak olan Çılgın Proje ile 19 ilçe 'ada' hüviyetine bürünecek. Bu 19 ilçenin Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü ile bağlantıları kanal üzerine kurulacak 6 köprü ile oluşturulacak.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından geçtiğimiz günlerde güzergahı açıklanan ile ilgili sondaj çalışmaları tamamlandı. Sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projesi için yapılacak ihaleye geldi.

GENİŞLİĞİ 600 METRE, DERİNLİĞİ 25 METRE
Bakanın açıklaması ile kesinleşen güzergaha göre Kanal , tarafında Küçükçekmece'den başlayıp Sazlıdere üzerinden Durusu'ya, Durusu'dan da Karadeniz'e açılmış olacak. Uzunluğu 45 km olacak kanalın genişliği ise 600 metreyi bulacak. Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğrudan bağlantı sağlayarak gemi trafiğine alternatif sunacak olan kanalın su derinliğinin ise 25 metre olması planlanıyor.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 11:56
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