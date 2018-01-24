Türkiye tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor...
ATAK'lar yerli üretim Cirit'le Afrin'deki hedefleri vurdu
Türkiye tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor...
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