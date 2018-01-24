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ATAK'lar yerli üretim Cirit'le Afrin'deki hedefleri vurdu



Türkiye tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor...
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 11:45
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