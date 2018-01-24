Kaza saat 11.30 sıralarında TEM otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana geldi. Seyir halindeki TIR önündeki kamyona çarptı. Kaza nedeniyle TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.