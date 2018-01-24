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'de büyük ! Yol trafiğe kapandı

Otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana gelen trafik sı nedeniyle istikameti trafiğe kapandı.

TEMde büyük kaza! Yol trafiğe kapandı

saat 11.30 sıralarında otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana geldi. Seyir halindeki TIR önündeki kamyona çarptı. Kaza nedeniyle TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle TEM otoyolu istikameti trafiğe kapatıldı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 12:02
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