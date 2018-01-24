Işığımız söndü

Sevgilisi tarafından öldürülen Ayten Keklik (17), erkek şiddeti kurbanları arasına girdi. Acı olay, Türkiye'yi kahretti. Ailenin akıttığıgözyaşı ise dinmedi. Kahreden haber, yılbaşı gecesi meydana geldi. Mersin'de yaşayan lise öğrencisi Ayten Keklik, erkek arkadaşı Furkan Kaya'yı (19) görmek için Burdur'a gitti. Üniversite öğrencisi Kaya, tartıştığı Keklik'i bıçakladıktan sonra boğarak katletti. Ardından bileklerini keserek intihar etmek istedi. Katil zanlısı, hastanedeki tedavisinin ardından kelepçelendi. Keklik'in Mersin'deki ailesinin evinde ise yas hakimdi.
Güçlükle ayakta duran anne Hüsniye Keklik, kızının fotoğraflarına bakıp, "AytenMersin Havva Sultan Kız MeslekLisesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Çok başarılıydı. Bu yıl üniversite sınavına girecek, önümüzdeki yıl da hemşirelik fakültesine başlayacaktı. Üniversiteyi bitirdikten sonra iyi bir hemşire olup, insanlara şifa dağıtmak istiyordu. Kızımızın ölümünün ardından biz de yaşayan birer ölüye döndük. O bizim her şeyimizdi. Melek gibi bir kalbi vardı. Herkesin yardımına koşardı. Hayatımızın ışığı söndü" dedi. Baba Erdinç Keklik de yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Acımız çok büyük. Hiçbir ceza yüreğimizdeki acıyı hafifletemez. Bizim kızımız gitti, geriye gelmeyecek. Ancak başka anne babaların canı yanmasın diye bunun gibi insanlara en ağır cezalar verilsin. Bu tür olayların önlenebilmesi için cezaların caydırıcı olması gerekir."
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