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açıkladı! İşte öldürülen terörist sayısı

Terörle mücadele operasyonları kapsamında Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda en az 260 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK açıkladı! İşte öldürülen terörist sayısı
(), Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada en az 260 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, 'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, //PYD-YPG ve 'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17:00'den itibaren başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 22:47
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