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  1. Erdoğan'dan Almanya'ya tepki: Sen nasıl devletsin?..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki bu görüntüye sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda, izinsiz gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Türk yolculara saldırmasına tepki gösterek,"Dost Almanya’ya bakın. PKK terör örgütü havalimanında bizim vatandaşlarımızı tekme tokat dövüyor ama Alman polisi izliyor. Nasıl oluyor mu? Nereye kadar? Bugüne kadar bunları yuttuk yuttuk. Hep söylenen şey yargı var. Tamam da bu nasıl hukuk? Oradaki yolcunun yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Almanyadaki bu görüntüye sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan," Yolcularımız Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapıyorlar, PKK terör örgütü havalimanında tekme tokat, ellerindeki sopalarla dövmeye yöneliyorlar ve Alman polisi izliyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Senin en güvenliği olduğun yer havalimanı. Nereye kadar? Nasıl olacak bu? Söylediğimiz zaman da, "olmuyor ha, doğru değil ha" Biz bu gördüklerimize sessiz mi kalalım? Bu nasıl hukuk? Yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin, sormazlar mı? Kusura bakmayın, biz bu gerçekleri de söyleyeceğiz. " diyerek Almanya'ya sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
Dost Almanya'ya bakın. PKK terör örgütü havalimanında bizim vatandaşlarımızı tekme tokat dövüyor ama Alman polisi izliyor. Nasıl oluyor mu? Nereye kadar? Bugüne kadar bunları yuttuk yuttuk. Hep söylenen şey yargı var. Tamam da bu nasıl hukuk? Oradaki yolcunun yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin?

Yolcularımız Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapıyorlar, PKK terör örgütü havalimanında tekme tokat, ellerindeki sopalarla dövmeye yöneliyorlar ve Alman polisi izliyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Senin en güvenliği olduğun yer havalimanı. Nereye kadar? Nasıl olacak bu? Söylediğimiz zaman da, "olmuyor ha, doğru değil ha" Biz bu gördüklerimize sessiz mi kalalım? Bu nasıl hukuk? Yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin, sormazlar mı? Kusura bakmayın, biz bu gerçekleri de söyleyeceğiz.

İşte o görüntü

Almanya'da PKK yandaşları havalimanında Türk yolculara saldırdı
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 12:50
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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memo memo

NAZI devleti

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.01.2018 17:23
misafir. misafir.

almanyayı insanlar değil insan kılığına girmiş robotlar yönetiyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.01.2018 16:21
FatihSultan FatihSultan

Eşkıya şehri almanya asla devlet değil, Ayıda post almanda dost olmaz chpkk lıların hepsi almanya eşkıya şehrine yerleşmiş, lanet olsun biteceksiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.01.2018 15:48
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