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Birlik mesajı

Birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , çevre konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Milli birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğu günlerden geçildiğini belirten Erdoğan, "Ordumuz, yanına milletimizin manevi desteğini alarak, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden sorunları bertaraf etmeye yönelik önemli bir operasyon yürütüyor" dedi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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