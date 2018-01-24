Birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Milli birlik ve beraberliğin sonderece önemli olduğu günlerdengeçildiğini belirten Erdoğan, "Ordumuz, yanına milletimizin manevi desteğini alarak, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden sorunları bertaraf etmeye yönelik önemli bir operasyon yürütüyor" dedi.
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