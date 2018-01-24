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Baba dram

Baba dram
Kastamonu'da yaşayan Mehmet Özsoy (30), 2011'de internetten tanıştığı Emine Özsoy (25) ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu dünyaya geldi. Ancak Emine Özsoy, 3 yıl önce çocuklarını da yanına alıp yine internetten tanıştığı biriyle kaçtı. 2015 yılından beri çocuklarından haber alamadığını söyleyen Mehmet Özsoy, evlatlarına hasret kaldığını anlattı. Baba Özsoy, "Oğlum 5, kızım 3 yaşında. Evlatlarımı bulmak için yardım istiyorum" dedi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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