Kastamonu'da yaşayan MehmetÖzsoy (30), 2011'de internettentanıştığı Emine Özsoy (25)ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu dünyayageldi. Ancak Emine Özsoy, 3 yılönce çocuklarını da yanına alıp yineinternetten tanıştığı biriyle kaçtı.2015 yılından beri çocuklarındanhaber alamadığını söyleyen MehmetÖzsoy, evlatlarına hasret kaldığınıanlattı. Baba Özsoy, "Oğlum 5,kızım 3 yaşında. Evlatlarımı bulmakiçin yardım istiyorum" dedi.
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