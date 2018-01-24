Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. kurultay hareketliliği devam ederken, Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de genel başkanlığa aday oldu.
Bir haber programına konuşan İnce,"Kendime mankafa dedirtmezdim" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.
KAZANANIN DEĞİŞMESİ İÇİN KAYBEDEN DEĞİŞMELİ
2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu.
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demekki herkesi diktatörlükle suçlayan Kılıçtaroğlu kendisi baş diktatörmüş bunu kendi partilileri söylüyor Diğer bir konu ise kılıçtaroğlunun atarkün partisini teröristlerle yan yana duruş sergilemesi terör sözcüsü gibi davranması ve atatürkün partisini nasıl bir çıkmaza soktuğudur bunuda rakip adaylar söylüyor demekki Kılıçtaroğlu SCHP yi ihanet partisine çevirmiş vay ki vay demekki hesap uzmanı hesabı şaşırmış
Delegeler Kılıçdaroğlunun adamı genel başkanı kimse deviremez. kaset bile
Muharrem İnce'dende bir halt olmaz .Pavyon kabadayı vari tavır ve konuşmaları var .! al birini vur ötekisine ..
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