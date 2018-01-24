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'de koltuk kavgası başladı!

'de 36. Kurultay öncesi adaylar kılıçlarını çekti. Başkanlığa aday olan Yalova milletvekili , Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na eleştiri üzerine eleştiri yaptı.

CHPde koltuk kavgası başladı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. kurultay hareketliliği devam ederken, 'ın ardından Yalova Milletvekili de genel başkanlığa aday oldu.

Bir haber programına konuşan İnce,"Kendime mankafa dedirtmezdim" dedi.

Lideri 'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.

KAZANANIN DEĞİŞMESİ İÇİN KAYBEDEN DEĞİŞMELİ
2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 11:37
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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zonguldaklı zonguldaklı

demekki herkesi diktatörlükle suçlayan Kılıçtaroğlu kendisi baş diktatörmüş bunu kendi partilileri söylüyor Diğer bir konu ise kılıçtaroğlunun atarkün partisini teröristlerle yan yana duruş sergilemesi terör sözcüsü gibi davranması ve atatürkün partisini nasıl bir çıkmaza soktuğudur bunuda rakip adaylar söylüyor demekki Kılıçtaroğlu SCHP yi ihanet partisine çevirmiş vay ki vay demekki hesap uzmanı hesabı şaşırmış

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 14:41
adil adil

Delegeler Kılıçdaroğlunun adamı genel başkanı kimse deviremez. kaset bile

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 13:17
ihpus ihpus

Muharrem İnce'dende bir halt olmaz .Pavyon kabadayı vari tavır ve konuşmaları var .! al birini vur ötekisine ..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 12:09
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