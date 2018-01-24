Başbakan Binali Yıldırım, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.



Yıldırım konuşmasında, "Bu ziyaret esnasında Nijer ve Türkiye arasında her bakımdan ilişkileri geliştirmek, gerek ikili ticaretimizi artırmak, eğitim alanında kapsamlı işbirliği yapmak, Nijer'in altyapı ve konut projelerinde gerekli desteği sağlamak, TİKA ofisimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili durumu gözden geçirdik ve bu yıl içerisinde bir hastane, bir okul ve park olmak üzere bu projelerin açılışa hazır hale geldiğini memnuniyetle müşade ettik. Nijer-Türkiye ilişkileri aslında yeni değil. Tarihi bir derinliği var. 15. asırdan beri, Osmanlı döneminden beri karşılıklı etkileşim olan iki ülke. Dolayısıyla büyükelçiliklerimizin yakın tarihte tesis edilmiş olması, doğrudan uçuşların başlatılmış olması hem köklü tarihi ilişkilerimizi ortaya çıkarmak hem de bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek bakımından önemli bir adım olmuştur. Türkiye, özellikle 2005 yılında başlattığı Afrika açılım politikası ile beraber kıtada büyükeçilik sayısını 12'den 39'a yükseltmiş bulunmaktır. Türkiye, Afrika kıtasına doğrudan uçuş yapan, THY olarak yegane ülkedir. Toplam 51 sefer gerçekleştirilmektedir. Bu iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi bakından avantaj teşkil ediyor. Zaman kaybının da önüne geçmiş oluyor. Büyükelçiliklerimiz faaliyetlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Nijer Başbakanı Rafini ile birlikte bazı bakanların da bu ziyarette yer aldığını anlatarak, "Az önce Milli Eğitim konusunda bir anlaşma imzaladık. O anlaşmanın amacı, eğitim konusunda gerek ortaöğretim, gerek üniversite eğitim konusunda var olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek. Türkiye'de eğitim gören Nijerli burslu öğrencilerin sayısını artırmak. Ayrıca teknik destekleri sağlamak. Bunun yanı sıra iki ülke başkentleri arasında kardeş şehir anlaşması da Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla Nijer'in baş şehrinin belediye başkanı arasında imzalandı. Böylece Ankara Büyükşehir Belediyesi önemli çalışmalar yapacak, şehircilik ve altyapı konusunda gerekli destekleri verecektir. Ayrıca işbirliği yaptığımız alanlardan birisi de sağlıktır. Bin 260 kapasiteli yatılı okul inşaatı da bu yıl içerisinde tamamlanmış olacaktır" dedi.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BAŞKA BİR KONU TERÖRLE MÜCADELE"

Görüşülen bir başka konunun 'terörle mücadele' olduğunu belirten Yıldırım, "Bu konuda özellikle son günlerde Zeytin Dalı Operasyonu hakkında Sayın Başbakana amacı, kapsamı, hedefi hakkında bilgiler verdim. Nijer, teröre karşı çok titiz bir çalışma içerisinde. Özellikle ülkenin etrafında istikrarsızlıktan kaynaklanan, El-Kaide, Boko Haram gibi terör örgütlerinin Nijer'de yerleşmesini önlemek için önemli gayret gösteriyorlar. Nijer ve Türkiye bölgesel konularda tamamen, uluslararası konuda da benzer görüşlere sahip iki ülke. Son haftalarda Amerika'nın Kudüs konusunda, oraya İsrail Büyükelçisini taşıma konusunda aldığı tek taraflı ve acele kararına karşı katılım sağlamışlar, aynı zamanda BM Genel Kurulunda bu kararın kınanması konusunda oy vermişlerdir. Filistin ve Kudüs meselesine sahip çıkmışlardır" açıklamasında bulundu.



Başbakan olarak Türkiye'ye ilk ziyaretin yapıldığını söyleyen Yıldırım, "Bu da Türkiye-Nijer ilişkilerini geliştirme yönünde önemli olacaktır. Karma Ekonomik Komisyonunun karşılıklı ekonomik konuları, ikili konuları ele almak olacaktır. Bu ziyaret, fevkalade zamanlı ve yararlı ziyaret olmuştur. Bereket getirdiniz ülkemize bugün Ankara'da kar yağışı da başladı. Beklediğimiz bir yağıştı, onun için de teşekkür ediyoruz" dedi.



Nijer Başbakanı Rafini ise, tarihi ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, yeni bakış açılarıyla yeni projelerin de geliştirilmesi gerektiğine işaret etti. Terörle mücadele konusuna değinen Rafini, "Nijer ve Türkiye aynı sorunlarla karşı karşıya' dediniz. Nitekim, terörle mücadele konusunda. Nijer, çok farklı terör tehditleri karşısında ayakta durmaya devam ediyor" diye konuştu.



Türkiye'nin terörle mücadelesini değerlendiren Rafini, Nijer'in de Türkiye gibi merkezi bir konumda olduğunu ifade etti. Rafini, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda gösterdiği kararlılığı takdir ettiğini dile getirdi. Rafini, konuşması sırasında öksürünce, "Soğuktan dolayı öksürmüyorum" dedi. Bu sözler salonda gülüşmelere neden oldu.



Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Nijer'in net bir duruş sergilediğini belirterek, bunun için teşekkürlerini sundu.

SORU-CEVAP

Başbakan Yıldırım ve Rafini, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.



RAFİNİ: TÜRKİYE İLE GÜVENLİK ALANINDA BİR ANLAŞMAMIZ VAR

Nijer Başbakanı Brigi Rafini Türkiye'nin terörle mücadelesine dikkat çekerek, "Terörle mücadeleniz olmasaydı, bölgeyi düşünmek bile istemiyorum!" dedi.



Bir gazetecinin iki ülke arasındaki projelere ilişkin sorusuna Rafini, "Güvenlik alanında bir anlaşmamız var, henüz detaylarının üzerinde çalıştığımız projeler var. Türkiye'deki dostlarımız kendi deneyimlerini bizlerle paylaşma sözü verdiler. Çok eski bir tarihin tercümesidir, bu yansımasıdır, kervanların yolu, İstanbuleva. Yani İstanbul'dan gelenler anlamını taşıyor. İki ülke arasında çok eski ilişkiler var. Bu yol projesi ile bunu yeniden yaşatma arzusundayız. Tıp eğitimi almak için ya da çocuklarının eğitimini sağlamak için birbirine yakın olacak. Türk dostlarımız sözlerini tuttular, zemin ve fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi. Koşullara bakılması gerekiyor. Çok zaman gerekti bunun için, bazı teknik engeller karşımıza çıktı. Ama bu ziyaretten bu yana aşamalı olarak bu yolu inşa etme kararına vardık. Bu harika fikri geliştirdik. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayacağız. Bizlere verilmiş olan cevaptan büyük memnuniyet duyuyoruz" cevabını verdi.



RAFİNİ'DEN AFRİN HAREKATI AÇIKLAMASI

Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin soru üzerine Rafini, "Afrin, Zeytin Dalı Operasyonu. Kendi görüşümü söylemek istedim, bizlerle bilgiler paylaşıldı. Hedefini anladık bu operasyonunun. Çünkü, Türk halkı, Türk devleti ve Nijer devleti terörizme karşı mücadele verme konusunda birçok benzerliklere sahiptir. Çünkü, operasyondaki hedef de bu. Biz de bu hedefi paylaşıyoruz. Çünkü, Nijer'de de aynı sorunu yaşıyoruz, Boko Haram. Ülkenin güneydoğusunda bu terörist gruplar. Yine kuzeyde, Libya'da bir durum yaşanıyor, orada da aynı olguyla karşı karşıyayız. Bizim görüşümüz, bizlerin devlet olarak barış ve adalet için halklarımızı, devletimizi, hukuku korumak için hareket etmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.



BAŞBAKAN YILDIRIM: HEDEF VURULMUŞ, ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR

Operasyonda gelinen son aşamaya değinen Başbakan Yıldırım ise, "Terör, dünyanın başının belası. İnsanlığın ortak sorunu. İster Nijer'de, ister Avrupa, ister Türkiye, İster Pakistan'da olsun, dünyanın neresinde olursa olsun terör masum ve mazlum insanları gözünü kırpmadan öldüren, istikrarı bozan ve ülkelerin huzuruna kasteden alçak örgütlerdir. Bunların adının ne olduğunun önemi yok, hepsinin hedefi aynıdır. İnsanlara karşı zulüm etmek, böylece ülkelerin güvenliğini ve istikrarını zaafa uğratmak. Terörün her türlüsüyle amansız bir mücadele veriyoruz. En son başlattığımız operasyonun amacı da Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bölgede terör oluşumlarına son verecek, orada yaşayan Kürt, Türkmen, Arap kardeşlerimizin üzerinde zulmü kaldıracak. Afrin bölgesinden ülkemize vaki saldırıların önüne geçecek. Ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliği amacıyla bu operasyon başlamıştır. Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bölgenin terörden, PKK, YPG, PYD bunlar hepsi aynı terör örgütü ve DEAŞ'tan tamamen temizleninceye kadar ülkemize yönelik, bölgede yaşayanlara yönelik hiçbir silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılıncaya kadar bu operasyon sürecek. Planladığı gibi gidiyor, herhangi bir sorunumuz yok şuan" diye konuştu.



BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN "KARDAK AÇIKLAMASI"

Kardak krizinin yarın yıl dönümü olduğunun hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Kardak'ta yaşanan krizi bugüne taşımak, yeni bir kriz oluşturmak, komşuluğa yakışmaz. Biz, terörle mücadele ile meşgulken, bulanık suda balık avlama hevesine komşularımızın kapılması yakışık almaz, bunu da hoş karşılamayız. Ama buna benzer faaliyet olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yi resmi törenle karşıladı.

Çankaya Köşkü'nde, kar yağışı altında gerçekleştirilen resmi tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Nijer Başbakanı Rafini, tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Rafini tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Konuk başbakanın tercih ettiği beyaz renkteki yerel kıyafeti dikkati çekti. Başbakan Yıldırım ve Rafini daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Karşılama töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Nijer heyeti de hazır bulundu.