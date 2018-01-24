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Meteoroloji uyardı! Ve 'da beklenen kar yağışı başladı...

Soğuk havaların hissedilir derecede düşmesinden sonra sağanak yağışlar yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika verilerine göre kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak. 'da yaşayan vatandaşların merak ettiği soruların başında gelen İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabı da verildi. İşte tüm detaylar...
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 10:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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kar ist.a gelmiş..M&#220;JDE..! kar ist.a gelmiş..MÜJDE..!

gözlerimiz yollarda kalmıştı..iyiki geldin ha..çok lazımdın..KAR BEY..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 11:10
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