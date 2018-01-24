Soğuk havaların hissedilir derecede düşmesinden sonra sağanak yağışlar yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu verilerine göre kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşların merak ettiği soruların başında gelen İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabı da verildi. İşte tüm detaylar...