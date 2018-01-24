4x4 Zırhlı Muharebe Aracı Hızır patlatma testinden geçti

Katmerciler, bu yıl sınır gözetiminde kullanılmak üzere ilk kez envantere girecek Hızır için çalışmalarını sürdürüyor.
Hızır, bu süreçte performansını ve kabiliyetlerini ispatlamak için bir dizi teste katıldı.
Katmerciler, bu yıl sınır gözetiminde kullanılmak üzere ilk kez envantere girecek Hızır için çalışmalarını sürdürüyor.
Hızır, bu süreçte performansını ve kabiliyetlerini ispatlamak için bir dizi teste katıldı.
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