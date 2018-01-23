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Yoğun rezalet

Yoğun bakım çalışanları, ölümle pençeleşen hastaların başında müzik eşliğinde oynadı. Skandal görüntülere tepki yağdı. Rezaletle ilgili soruşturma başlatıldı...

Yoğun rezalet
Kocaeli'de yoğun bakım ünitesinde çekilen görüntüler, yı ayağa kaldırdı. Tepki toplayan olay, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yaşandı. Sağlık çalışanları, yoğun bakım odasında ölümle pençeleşen hastalara aldırmadı. Yoğun bakım çalışanları, hastaların başında müzik eşliğinde oynadı.

'2 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ'
Oynayanları kameraya çeken bir kişi ise "Şöyle gelin, hastalar çıkmasın" diye uyardı. 2 sağlık çalışanı da karşılıklı göbek attı. Skandal görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Rezalet görüntülere tepki yağdı. Vatandaşlar olayla ilgili yetkilileri göreve çağırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney, hastanenin başhekimi ile görüştüğünü açıkladı. Ergüney, "Olay, doğru. 2 yıl önce çekildiğini tahmin ettiğimiz görüntüler. Görevli sağlık çalışanları, başka yere tayin olmuşlar. Bu görüntüler, asla kabul edilemez. Özellikle bir kamu hastanesinde, bir devlet hastanesinde ve burası bir yoğun bakım olması nedeniyle kabul edilemeyecek davranışlar. Olayla ilgili soruşturma başlattık" açıklamasını yaptı.

'VİCDANSIZLAR'
Sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde yoğun bakım odasında oynaması, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi:
İnsan olamadan sağlıkçı olmuşlar.
Bu yaptığınız vicdana sığar mı?
Yazıklar olsun.
Damardan pişmaniye aldılar galiba!
Rezillik, terbiyesizlik, saygısızlık.
Bu nasıl insanlık.
Göbek atanlar meslekten atılmalı...
Mesleğin yüz karaları.
Utanmazlar.
Sözün bitiği yer.
Tek kelimeyle rezalet.
Vicdansızlar...
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