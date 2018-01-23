 ;
Yol Durumu
  1. Suriyeliler 10 ilde askerlik şubelerinin önünde toplandı
  2. Milli Mutabakat Komisyonu ikinci toplantısını yaptı

ile ABD arasında Afrin görüşmesi!

Dışişleri Bakanı 'nun ABD'li mevkidaşı Tilerson ile 'te görüşecek.

Türkiye ile ABD arasında Afrin görüşmesi!

Dışişleri Bakanı 'nun, ABD Dışişleri Bakanı Rex ile görüşeceği bildirildi.

Görüşme, Çavuşoğlu'nun "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu toplantıya katılmak üzere gittiği 'te yapılacak.

Görüşmede gündem maddesi beklenildiği gibi Afrin'de yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı" olacak.

Yaptığı son açıklamada harekattan endişe duyduklarını söyleyen Tillerson, "'nin meşru güvenlikle ilgili kaygılarını ele almak için birlikte çalışarak ne yapabileceğimizi görmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: , , , ,
  • 23 Ocak 2018, Salı 17:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mustafa Mustafa

Şimdide dalganızı siz geçin. ABD ye he he deyin :) Suriyede ne kadar it varsa temizleyin. Bunların daeş oyunu bitmez alın bu kelimeyi ağızlarından.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.01.2018 18:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar