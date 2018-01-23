Türkiye ile ABD arasında Afrin görüşmesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşeceği bildirildi.
Görüşme, Çavuşoğlu'nun "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu toplantıya katılmak üzere gittiği Paris'te yapılacak.
Görüşmede gündem maddesi beklenildiği gibi Afrin'de yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı" olacak.
Yaptığı son açıklamada harekattan endişe duyduklarını söyleyen Tillerson, "Türkiye'nin meşru güvenlikle ilgili kaygılarını ele almak için birlikte çalışarak ne yapabileceğimizi görmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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Şimdide dalganızı siz geçin. ABD ye he he deyin :) Suriyede ne kadar it varsa temizleyin. Bunların daeş oyunu bitmez alın bu kelimeyi ağızlarından.
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