 ;
Yol Durumu
  1. Fransa'da kritik Afrin görüşmesi
  2. Türkiye ile ABD arasında Afrin görüşmesi!

Suriyeliler 10 ilde askerlik şubelerinin önünde toplandı

'nin kol kanat gerdiği , ve Osmaniye'de yaşayan çok sayıda , Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu. Savaş nedeniyle Adana'ya sığınan , ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesi önüne geldi.

Suriyeliler 10 ilde askerlik şubelerinin önünde toplandı

Savaş nedeniyle 'ya sığınan , ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesi önüne geldi.

Dilekçelerini askerlik şubesine verenlerden Suriyeli Türkmen Yusuf Ökkeş, AA'ya , 'ye Suriye'nin Azez bölgesinden geldiğini söyledi.

Çok sayıda Suriyelinin Afrin'de yle omuz omuza teröristlere karşı koymak istediğini belirten Ökkeş, "Türk askeri orada çatışırken burada olmayı kendime yediremedim. Gidip Türk askeriyle beraber savaşmak istiyoruz. Topraklarımızı kurtarmak istiyoruz." dedi.

Hasekeli Muhammet Halid Gati de terör örgütü 'nın köylerini yaktığını belirterek, "PKK bizim topraklarımızı bölmek istiyor. Elimizden gelirse tekrar gidip savaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti bize kucak açtı. Bize her türlü yardımı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk askerine ve milletine çok teşekkür ediyorum. Biz vatanımız ve milletimiz için savaşmaya hazırız." diye konuştu.

Azezli Mustafa Abdo da terör örgütünün köylerini ele geçirdiğini ve akrabalarının ölümüne neden olduğunu anlattı.

Terör örgütü PKK'nın Afrin tarafından köylerine roket attığını aktaran Abdo, "Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı burada gördüğünüz herkes ölmüş olacaktı. Biz daha önce de savaşmak istedik ancak silahımız yoktu. Silahımız olsaydı hiç bırakmazdık topraklarımızı. Türk askerinin yanında olmak istiyoruz. Onları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

MERSİN
Merkez Akdeniz ilçesinde Askerlik Şube Başkanlığı önünde toplanan lar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar attı, dua etti.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkanı Rafi Ukla Raco, grup adına yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.


Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesini istediklerini belirten Raco, "En yakın zamanda inşallah bu teröristlerden kurtulacağız. Biz Suriye halkı ve başkanlık olarak Kürt, Türk, Arap bu harekatı destekliyoruz." dedi.

Daha sonra askeri yetkililerle görüşen Suriyeliler, harekata katılmak için dilekçe verdi.

OSMANİYE

Osmaniye'de de Askerlik Şubesi önüne gelen 200 Türkmen, Türk bayraklarıyla sloganlar attı, tekbir getirdi.

lardan Ahmet Arnavut, harekatın başladığı ilk günden beri in evlerinde ve camilerde dua ettiklerini, Türk ordusunun zaferle dönmesini dilediklerini söyledi.

Suriyeli Türkmenler olarak Türk ordusunun yanında olmak istediklerini belirten Arnavut, "Bizler gönüllü olarak Türk askeri nerede görevlendirirse, genç, yaşlı, çocuk demeden oraya gitmek istiyoruz. Hepimiz askerimizin arkasındayız, desteğimiz sonsuza kadar sürecek." diye konuştu.

Suriyeli Türkmenler, dilekçelerini askerlik şubesi yetkililerine teslim etti.
Etiketler: , , , , , , , ,
  • 23 Ocak 2018, Salı 18:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar