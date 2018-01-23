Suriyeliler 10 ilde askerlik şubelerinin önünde toplandı

Savaş nedeniyle Adana'ya sığınan 50 Suriyeli, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesi önüne geldi.

Dilekçelerini askerlik şubesine verenlerden Suriyeli Türkmen Yusuf Ökkeş, AA'ya , Türkiye'ye Suriye'nin Azez bölgesinden geldiğini söyledi.

Çok sayıda Suriyelinin Afrin'de Türk askeriyle omuz omuza teröristlere karşı koymak istediğini belirten Ökkeş, "Türk askeri orada çatışırken burada olmayı kendime yediremedim. Gidip Türk askeriyle beraber savaşmak istiyoruz. Topraklarımızı kurtarmak istiyoruz." dedi.





Hasekeli Muhammet Halid Gati de terör örgütü PKK'nın köylerini yaktığını belirterek, "PKK bizim topraklarımızı bölmek istiyor. Elimizden gelirse tekrar gidip savaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti bize kucak açtı. Bize her türlü yardımı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk askerine ve milletine çok teşekkür ediyorum. Biz vatanımız ve milletimiz için savaşmaya hazırız." diye konuştu.

Azezli Mustafa Abdo da terör örgütünün köylerini ele geçirdiğini ve akrabalarının ölümüne neden olduğunu anlattı.

Terör örgütü PKK'nın Afrin tarafından köylerine roket attığını aktaran Abdo, "Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı burada gördüğünüz herkes ölmüş olacaktı. Biz daha önce de savaşmak istedik ancak silahımız yoktu. Silahımız olsaydı hiç bırakmazdık topraklarımızı. Türk askerinin yanında olmak istiyoruz. Onları destekliyoruz." ifadesini kullandı.





MERSİN

Merkez Akdeniz ilçesinde Askerlik Şube Başkanlığı önünde toplanan Suriyeli sığınmacılar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar attı, dua etti.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkanı Rafi Ukla Raco, grup adına yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

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Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesini istediklerini belirten Raco, "En yakın zamanda inşallah bu teröristlerden kurtulacağız. Biz Suriye halkı ve başkanlık olarak Kürt, Türk, Arap bu harekatı destekliyoruz." dedi.

Daha sonra askeri yetkililerle görüşen Suriyeliler, harekata katılmak için dilekçe verdi.





OSMANİYE

Osmaniye'de de Askerlik Şubesi önüne gelen 200 Türkmen, Türk bayraklarıyla sloganlar attı, tekbir getirdi.

Sığınmacılardan Ahmet Arnavut, harekatın başladığı ilk günden beri Suriyeli Türkmenlerin evlerinde ve camilerde dua ettiklerini, Türk ordusunun zaferle dönmesini dilediklerini söyledi.

Suriyeli Türkmenler olarak Türk ordusunun yanında olmak istediklerini belirten Arnavut, "Bizler gönüllü olarak Türk askeri nerede görevlendirirse, genç, yaşlı, çocuk demeden oraya gitmek istiyoruz. Hepimiz askerimizin arkasındayız, desteğimiz sonsuza kadar sürecek." diye konuştu.

Suriyeli Türkmenler, dilekçelerini askerlik şubesi yetkililerine teslim etti.



