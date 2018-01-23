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Milli Mutabakat Komisyonu ikinci toplantısını yaptı

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Milli Mutabakat Komisyonu ikinci toplantısını yaptı

Komisyon üyeleri, ikinci toplantı için TBMM Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.
  • 23 Ocak 2018, Salı 17:21
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