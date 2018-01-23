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öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'na dualarıyla destek oldu

öğrenciler, , 'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na dualarıyla destek oldu.

Tanzanyalı öğrenciler Zeytin Dalı Harekatına dualarıyla destek oldu

öğrenciler, (), 'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na dualarıyla destek oldu.

Darüsselam şehrindeki Ununio İmam Hatip Okulu öğrencileri Afrin'de teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgede huzuru sağlamak isteyen Türk askerleri için dua etti ve Fetih Suresi'ni okudu.

'de eğitimini tamamlayan ve okulda öğretmen olarak görev yapan Ghuhia Fadhili öğrencilerle yaptığı duada, "Allah'ım; İslam'a ve Müslümanlara yardım et, vatanımızı ve milletimizi koru, özellikle bugün Suriye'de devam eden savaşta Türk ordusuna yardım et." ifadelerini kullandı.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 12:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

OSMANLI TORUNLARI NDAN BUNLAR BEKLENİR

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.01.2018 14:27
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