Mehmetçik Yörük teyzeyi unutmadı

Hatay'daki yörük çadırında yaşayan vatandaşlarımız, askerlerimizi dün ziyaret etmişti. Türk tanklarının sesiyle uykudan uyanıp duaya başlayan yörük teyze bir de kurban kesmişti.
Tankların önüne yatırılıp kesilen kurbanın kanını, askerlerimizin alnına da çalan Yörük teyze "Ayağına taş değmesin" diyerek Mehmetçik'e dua etmişti.
ALLAH RAZI OLSUN YÖRÜK TEYZE
Askerlerimiz teyzemize füze üzerinden teşekkür etti. Afrin'deki teröristleri öldürmek üzere ateşlenecek olan füzelerin üzerine "YÖRÜK TEYZE ALLAH RAZI OLSUN 22.01.2018" yazıldı.
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ELİ ÖPÜLESİ BOZKURT TEYZEM BENİM
İşte anadolumun güzel insanları bunlar. Allahım şanlı ordumuzu muzaffer eyle.
AYAKLARININ ALTI ÖPÜLESİ YÖRÜK TEYZEM
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