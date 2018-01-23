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Yörük teyzeyi unutmadı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Yörük çadırından gelen teyze Mehmetçiği ziyaret ederek kurban kesmişti. Afrin'e müdahale için Hatay'da bekleyen , cephede Yörük teyzeyi unutmadı.

Mehmetçik Yörük teyzeyi unutmadı

Hatay'daki yörük çadırında yaşayan vatandaşlarımız, askerlerimizi dün ziyaret etmişti. Türk tanklarının sesiyle uykudan uyanıp duaya başlayan yörük teyze bir de kurban kesmişti.

Tankların önüne yatırılıp kesilen kurbanın kanını, askerlerimizin alnına da çalan Yörük teyze "Ayağına taş değmesin" diyerek 'e dua etmişti.

ALLAH RAZI OLSUN YÖRÜK TEYZE

Askerlerimiz teyzemize füze üzerinden teşekkür etti. Afrin'deki teröristleri öldürmek üzere ateşlenecek olan füzelerin üzerine "YÖRÜK TEYZE ALLAH RAZI OLSUN 22.01.2018" yazıldı.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 12:33
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

ELİ ÖPÜLESİ BOZKURT TEYZEM BENİM

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2018 14:24
mert mert

İşte anadolumun güzel insanları bunlar. Allahım şanlı ordumuzu muzaffer eyle.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.01.2018 13:51
ANADOLU İSLAM DEVLETİ vatandaşı ANADOLU İSLAM DEVLETİ vatandaşı

AYAKLARININ ALTI ÖPÜLESİ YÖRÜK TEYZEM

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 12:42
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