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Hükümetten Meclis'e Afrin birifingi

Ankara'da Afrin hareketliliği yaşanıyor. Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi, Beştepe'de toplandı. 30 Ocak'ta ise Milli Savunma Bakanı, Meclis'i Afrin harekatı kapsamında bilgilendirecek.

Hükümetten Meclise Afrin birifingi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile harekatı 4. gününde. Operasyonda terör örgütünün sınır hattındaki tüm iletişimi kesildi. Şu ana kadar 18 nokta terör örgütünden temizlendi. Ankara'da da Afrin hareketliliği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi Beştepe'de toplandı. 30 Ocak'ta ise Milli Savunma Bakanı, Meclis'i Afrin harekatı kapsamında bilgilendirecek

MİLLİ SAVUNMA BAKANI BİLGİLENDİRME YAPACAK
Hükümet, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatına ilişkin 30 Ocak'ta Meclis'i bilgilendirecek.

Haftaya salı günü Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bilgilendirme yapacak.
  • 23 Ocak 2018, Salı 12:03
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