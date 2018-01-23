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Çavuşoğlu 'te Tillerson'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson'la 'da bir araya geldi.

Fransada kritik Afrin görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nın başkenti 'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te ABD'li mevkidaşı Tillerson ile bir araya geldi. İkilinin Afrin üzerine konuştuğu düşünülüyor.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 18:25
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