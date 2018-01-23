Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te ABD'li mevkidaşı Tillerson ile bir araya geldi. İkilinin Afrin üzerine konuştuğu düşünülüyor.