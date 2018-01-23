ÖSO, YPG’li teröristleri bir bir teslim alıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ediyor.



Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişini sürdürürken, ÖSO askerleri köyleri YPG'lilerden kurtarıyor.



ÖSO askerleri kurtardıkları köylerdeki YPG'lileri de bir bir teslim alıyor..