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ÖSO, YPG’li teröristleri bir bir teslim alıyor!

Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG’lileri de bir bir teslim alıyor.

ÖSO, YPG’li teröristleri bir bir teslim alıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ediyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişini sürdürürken, ÖSO askerleri köyleri YPG'lilerden kurtarıyor.

ÖSO askerleri kurtardıkları köylerdeki YPG'lileri de bir bir teslim alıyor..
  • 23 Ocak 2018, Salı 11:51
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ABDomuzlari WarPigs PKK YPG Dizlerinin üzerinde sürünüyor ---> Seytan kanatlarini acmis Gülüyor

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cevapla 23.01.2018 12:39
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