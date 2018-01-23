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komutanı: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

harekatının dördüncü gününde teröristlere yönelik operasyon devam ederken bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. ’nın şehit düştüğü köye giren Türk Özel Kuvvetleri ve askerleri şehidimizin kanını yerde bırakmadı.

ÖSO komutanı: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

harekatının dördüncü gününde art arda önemli gelişmeler yaşandı. Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzileri ateş altına alındı. Özgür Suriye Ordusu, 'nın desteğiyle El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve 'nun teröristlerden temizlediği bölgenin en önemli özelliği ise bugün 'nın o bölgedeki Ömeroğlu köyünde şehit düştüğü yer olması. Operasyonların devam ettiği bölgeden gelişmeleri aktaran Sabah Muhabiri Uğur Yıldırım, ÖSO içerisindeki Fatih Sultan Mehmet Tümeni komutanı Ahmet Fatih ile yaptığı görüşmeyi de aktardı. ÖSO komutanı, "Bugün çok büyük bir operasyona başladık. TSK öncülüğünde tanklarla girdiğimiz köyde şehidimizin kanını yerde bırakmadık ve Ömeroğlu köyünü teröristlerden temizledi. Bütün Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz" dedi.

ÖSO komutanı: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık



İşte TSK öncülündeki ÖSO askerlerinin temizlediği bölgeden ilk görüntüler...
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  • 23 Ocak 2018, Salı 19:36
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