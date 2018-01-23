ÖSO komutanı: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

Zeytin Dalı harekatının dördüncü gününde art arda önemli gelişmeler yaşandı. Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzileri ateş altına alındı. Özgür Suriye Ordusu, TSK'nın desteğiyle El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun teröristlerden temizlediği bölgenin en önemli özelliği ise bugün Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın o bölgedeki Ömeroğlu köyünde şehit düştüğü yer olması. Operasyonların devam ettiği bölgeden gelişmeleri aktaran Sabah Muhabiri Uğur Yıldırım, ÖSO içerisindeki Fatih Sultan Mehmet Tümeni komutanı Ahmet Fatih ile yaptığı görüşmeyi de aktardı. ÖSO komutanı, "Bugün çok büyük bir operasyona başladık. TSK öncülüğünde tanklarla girdiğimiz köyde şehidimizin kanını yerde bırakmadık ve Ömeroğlu köyünü teröristlerden temizledi. Bütün Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz" dedi.

