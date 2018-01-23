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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı , Fransa Cumhurbaşkanı ile bu akşam telefonda görüştü. Erdoğan'ın operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği görüşmede iki lider, Suriye meselesinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı , Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, Suriye meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin söz konusu operasyonu, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.

Fransız mevkidaşı Macron'la Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti.

İki lider, Suriye meselesinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 20:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Aydin Aydin

Fransa, ABD, ISRAIL bunlara guvenilmez bunlara Turk Vatan Hainler olan CHP, HDP, PKK... ilave edilir

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 23.01.2018 22:32
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