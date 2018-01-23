 ;
Yol Durumu
  1. Beştepe'den kritik Afrin açıklaması
  2. Afrin'den acı haber! Üsteğmen şehit oldu

Harekata giden komando: 'Düğüne gidiyoruz'

’de yürütülen ‘Zeytin Dalı’ Harekatı için ’ın Yalankoz mevkisinde konuşlanan 200 kişilik Birliği harekata destek vermek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı.

Harekata giden komando: Düğüne gidiyoruz

Zırhlı Personel Taşyıcılar (ZPT) 200 kişilik birliğini almak için 'ın Kırıkhan ilçesindeki Yalankoz mevkisinde bulunan komando birliğine geldi. Komandolar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yol üzerinde bulunan askeri araçlara doğru yürüdü.

Bu sırada silah arkadaşları harekata destek vermek için Hassa ilçesine yola çıkan komandolarla vedalaştı.


Komandoların morallerinin yüksek olduğu görüldü. Zırhlı araçlara binen komandolar "Ya Allah Bismillah Allahuekber" diyerek ailelerine selam gönderdi. Komandolardan biri, "Tüm 'ye selam olsun buradan. Alllah'ın izniyle oraya girip alıp geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Herkese selam olsun" dedi. Bir başka komando ise, "Helallik istedik şükür. Alacağız inşallah. Allah'ın izniyle" dedi.

Zırhlı personel taşıyıcının içinde bulunan bir komando da İhlas Haber Ajansı muhabirinin, "Söylemek isteğiniz bir şey var mı?" sorusuna "Düğüne gidiyoruz" cevabını verdi.

Komando birliği daha sonra zırhlı araçlarla harekata destek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı. Bu sırada vatandaşlar da konvoyu selamladı.
Etiketler: , , ,
  • 23 Ocak 2018, Salı 14:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar