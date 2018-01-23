Havalı tıraş

Adana'da berberlik yapan Ahmet Ocak, "çılgın berber" olarak tanındı. Daha önce uçurum kenarında ve gondolda tıraş yapan Ocak, kendini aştı. Bu kez havada tıraş yaptı. Ocak, yamaç paraşütüyle ilgilenen müşterisi Ramazan Bilgin ile birlikte "adrenalin olsun" diye yamaç paraşütüyle atladı. Elindeki makas ile müşterisine saç tıraşı yapan Ocak, unutulmaz bir an yaşadı. Çılgın berber, "Havada ve karada fark etmez, artık her yerde tıraş yapıyorum. Yakınlarım 'çılgın berber' diyor bana, ben de bu ismin hakkını vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.