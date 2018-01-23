 ;
Yol Durumu
  1. Hasan Cemal Zeytin Dalı Harekatı'na karşı
  2. "Fetullah’ın liberal çöplüğü Afrin operasyonundan rahatsız!"

İngiliz gazetesinden çarpıcı Türkiye yorumu! ABD için felaket olur

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi, Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin yayımladığı makalede, Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerinden duyduğu kaygıya atıfta bulunulan yazıda, bu kaygının ABD için 'bir felaket' anlamına gelebileceğini yazdı.

İngiliz gazetesinden çarpıcı Türkiye yorumu! ABD için felaket olur

The Guardian, "Suriye'de oyunun sonuna yaklaşılırken, Ankara'nın Rusya eliyle sağlanan barış sürecinde önemli bir denge unsuru olarak yer alması nedeniyle, Batı ülkeleri Ankara'nın diplomatik desteğini kaybetmeyi göze alamaz" yorumunda bulundu.

Diplomasi editörü Patrick Wintour imzalı makalede, Türkiye'nin yaşadığı kaygının Türkiye'yi Şam yönetimi ve Rusya ile bir anlaşma yapmasına neden olabileceği ifade edildi.

"Bu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Suriye'den Esad yönetimi ve İranlı milislerin tamamen ülkeyi terk etmesine yönelik bir hafta önceki dış politika konuşmasının ardından, ABD için bir felaket anlamına gelir.

AVRUPA'DA DEĞER GÖRMEDİ: İngiliz dışişlerinin de etkisinin bulunduğu bu konuşma bir nevi dönüm noktasıydı ve Avrupa'da değer görmedi. Daha önce Trump'ın Suriye politikası DEAŞ'ın yok edilmesi ve ulus inşa edilmesine yönelik konuşmalardan kaçınmaktı" ifadesi kullanıldı.

İngiliz gazetesi, Batı ülkelerinin Suriye'deki politikalarının 7 yıldır devam eden iç savaş Suriye muhalefetinin uzun süreli destekçisi Türkiye'nin desteği olmadan gerçekleşmesi zor bir hâl aldığını yazdı.

  • 23 Ocak 2018, Salı 11:31
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
KARTAL KARTAL

HER ZAMAN NE KADAR ACI OLURSA OLSUN GERÇEK GERÇEKDİR.......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.01.2018 12:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar