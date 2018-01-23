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Geri adım yok

Geri adım yok
, Beştepe Millet ve Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili AB D'ye sert sözlerle yüklendi: Afrin'den geri adım atmak yok. AB D'nin bu bölgeye zırhlı taşıyıcılardan mühimmata varıncaya kadar 5 bin TIR silah getirdi. Bu terör örgütlerine dağıtıldı. Suriye'nin kuzeyinde AB D'nin 20 kadar üssü var. Bunları bütün halkımın bilmesi lazım. Kimsenin "Bizim haberimiz yoktu, bilmiyorduk" deme lüksü yok. Şu anda 2 bin kadar kargo uçağıyla ayrıca bu bölgeye silah taşımıştır. Afrin'de Mehmetçiğimiz görevini ifa etmeye de devam edecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak İstek'i 'de kabul etti. Küçük çocuğa bisiklet hediye edildi.
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