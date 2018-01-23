"Metris Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir soruna neşter vuruyor. TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4.5 kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı başlıyor. İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağı 30 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi önemle duyurulur."
İstanbullulara kötü haber! 30 gün sürecek
TEM Otoyolu Metris Kavşağı’nda yan yol köprü çalışması bu gece başlıyor, iki şerit 30 gün kapanacak.
"Metris Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir soruna neşter vuruyor. TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4.5 kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı başlıyor. İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağı 30 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi önemle duyurulur."
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi , TEM , ibb
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