 ;
Yol Durumu
  1. İki acı birden
  2. İşte taciz!

İstanbullulara kötü haber! 30 gün sürecek

Otoyolu Metris Kavşağı’nda yan yol köprü çalışması bu gece başlıyor, iki şerit 30 gün kapanacak.

İstanbullulara kötü haber! 30 gün sürecek
(), Otoyolu Metris Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle iki şeridin bu geceden itibaren 30 gün boyunca kapalı olacağını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Metris Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir soruna neşter vuruyor. TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4.5 kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı başlıyor. İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağı 30 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi önemle duyurulur."
Etiketler: , ,
  • 23 Ocak 2018, Salı 20:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar