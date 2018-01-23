Bir tarih taşınıyor

Ilısu Barajı nedeniyle Hasankeyf'teki taşınabilir eserler için yeni bir alan oluşturuldu. Yeni Hasankeyf Yerleşkesi'ne eserlerin taşınma maliyetinin 170 milyon TL'yi bulacağı belirtildi. Taşınacak eserler 608 yıllık Er Rızık Camisi, Kızlar Camisi, Orta Kapı, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi de bulunuyor. Yıl sonuna kadar bu 5 eserlerin kültür parkına taşınması planlanıyor.
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