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Bir tarih taşınıyor

Bir tarih taşınıyor
Ilısu Barajı nedeniyle Hasankeyf'teki taşınabilir eserler için yeni bir alan oluşturuldu. 'ne eserlerin taşınma maliyetinin 170 milyon TL'yi bulacağı belirtildi. Taşınacak eserler 608 yıllık Er Rızık Camisi, Kızlar Camisi, Orta Kapı, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi de bulunuyor. Yıl sonuna kadar bu 5 eserlerin kültür parkına taşınması planlanıyor.
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