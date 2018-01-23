Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de #ZeytinDaliHarekati'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen #OğuzKaanUsta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.
İşte o mesaj:
Antalya'da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta'ya acı haber verildi.
Şehit Üsteğmen Usta'nın anne ve babasının ise Ankara'da oturduğu kaydedildi.
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Mekanın cennet olsun Rabbim geride kalanlarına sabırlar versin
Mekanın cennet olsun.
Mekanın cennet olsun..
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