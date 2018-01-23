Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de #ZeytinDaliHarekati'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen #OğuzKaanUsta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.



İşte o mesaj:

Antalya'da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta'ya acı haber verildi.

Şehit Üsteğmen Usta'nın anne ve babasının ise Ankara'da oturduğu kaydedildi.





