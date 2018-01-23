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Afrin'den acı haber! Üsteğmen oldu

Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Afrin'de olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın acı haberi ülkeyi yasa boğdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör unsurlarına yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın 4’üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu. Oğuz Kaan Usta, Afrin'de ikinci şehidimiz oldu. Dün de Afrin'de yaşanan çatışmada Musa Özalkan şehit düşmüştü.

Afrinden acı haber! Üsteğmen şehit oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de #ZeytinDaliHarekati'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen #OğuzKaanUsta'yı verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.

İşte o mesaj:

Antalya'da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta'ya acı haber verildi.

Şehit Üsteğmen Usta'nın anne ve babasının ise Ankara'da oturduğu kaydedildi.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 14:39
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Oğuz Oğuz

Mekanın cennet olsun Rabbim geride kalanlarına sabırlar versin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2018 17:22
turan turan

Mekanın cennet olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 17:09
Afrin Afrin

Mekanın cennet olsun..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 16:37
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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