Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden ve Yahudi Cemaati'nden Mehmetçik'e destek

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçik'e başarılar dileyerek, dua etti. Patrikliğin başında şu an 84. İstanbul Ermeni Patriği ve Türkiye Ermenileri Ruhani Başkanı olarak II. Mesrob Mutafyan bulunuyor.

Patriklikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Ermenileri Patrikliği olarak, TSK'ya Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar diler, terör hareketinin son bulması, tüm insanlığın muhtaç olduğu barış, sağduyu ve huzur ortamının özellikle bölgemizde tesisi için dua ederiz. Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için dua etmeye devam edilecektir. Tanrı dualarımızı kabil etsin."

84. İstanbul Ermeni Patriği ve Türkiye Ermenileri Ruhani Başkanı olarak II. Mesrob Mutafyan

Türkiye Ermenileri Patrikliği ile beraber Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatına Cemaat Vakıfları ve Türk Yahudi Toplumu'ndan da destek açıklamaları yapıldı.

TÜRK YAHUDİ TOPLUMU'NDAN AFRİN MESAJI

Ayrıca Türk Yahudi Toplumu da Afrin için özel bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Cemaat Vakıflarımız olarak Silahlı Kuvvetlerimiz'e, "Zeytin Dalı Harekatı"nda başarılar temenni eder, bölgemizde ve dünyada sağduyu, barış, yapıcı işbirliği ve huzurun hakim olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Musevileri'nin hahambaşı İsak Haleva

KALIN TEŞEKKÜR ETTİ!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınTwitter'dan yaptığı açıklamada "Cemaat Vakıfları, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Yahudi Toplumu ordumuzun ve devletimizin yanında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüzdür" dedi.