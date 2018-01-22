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Yürekler yandı

’da bir otomobil, karşıdan karşıya geçen ikiz kardeşe çarptı. Ardından savruldu. Kazada 4 üniversiteli genç kız feci şekilde can verdi

Yürekler yandı
Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ne bağlı Muradiye'de, dün korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Menemen istikametine seyir halinde olan Orçun N. yönetimindeki araç, kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve ikiz oldukları öğrenilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Korkmaz kardeşler savrulurken, sürücü Orçun N. ise direksiyon hakimiyetini kaybetti. 100 metre savrularak bariyerlere uçtu. Kazada, aracın çarptığı kardeşler Büşra ve Kübra Korkmaz ile araç içinde bulunan Ahsen Doğan ve Aleyna Savaş olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Halil S. ve sürücü Orçun N. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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