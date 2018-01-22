Yürekler yandı

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ne bağlı Muradiye'de, dün korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Menemen istikametine seyir halinde olan Orçun N. yönetimindeki araç, kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve ikiz olduklarıöğrenilen Manisa Celal Bayar Üniversitesiöğrencileri Büşra Korkmaz ileKübra Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Korkmaz kardeşler savrulurken, sürücü Orçun N. ise direksiyon hakimiyetini kaybetti. 100 metre savrularak bariyerlere uçtu. Kazada, aracın çarptığı kardeşler Büşrave Kübra Korkmaz ile araç içinde bulunanAhsen Doğan ve Aleyna Savaş olayyerinde yaşamlarını yitirdi. Halil S. ve sürücü Orçun N. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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