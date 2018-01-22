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Yoğun bakımda oynayan sağlık çalışanları...

İzmit'te şoke eden olay. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yoğun bakımda yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, idari soruşturma başlattıklarını söyledi.



İzmit'te, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde oyun oynadığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yoğun bakımda yaşanan olayın kabul edilemeyecek bir davranış olduğunu, soruşturma başlattıklarını söyledi.
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 13:27
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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Allahu Ekber Allahu Ekber

Allah akıl fikir versin kenar mahalle dilberlerine

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evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 15:40
MKA MKA

SGK da düzgün hizmet yok on defa gidiyrosunuz sizi hep başka bölümlere yolluyorlar hiçbiri bakmak istemiyor zaman dolsun gidim peşinde doktorlar hızlı hızlı bi kaç soru sorup gönderiyorlar ilaç yazıp şutluyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:38
MKA MKA

Devlet hastanelerinde Hastalara bakılmıyor uzman doktorlar stajyerlere havale ediyor onlarda biz bakmıyoruz deyip başka bölüme yolluyor hepsi birbirine paslıyor hastayı düzgün tedavi yok acilen önlem şart sağlık hizmeti verilmiyor parası olan özele gidiyor Devlet hastaneleri acemi dr kaynıyor yada ihmalkar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:37
taka41 taka41

olmadi....yapamadilar...ic camarsirlari ile oyanayacaklardiki Skandal tam olsun....böyle onur kirici olaylar neden hep bizim ülkemizde oluyor... ? is Ahlaki diye birsey var...insana saygi diye bir deger var,....cok seviyorlarsa gitsinlar karaköy meydaninda oynasinlar....lolitalar...hemsirelik hibi bir kiymetli degerli meslege bu gibi silliklarin leke sürüyor...

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evet1
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:35
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

tam bir rezillik

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:25
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