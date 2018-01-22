İzmit'te, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde oyun oynadığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yoğun bakımda yaşanan olayın kabul edilemeyecek bir davranış olduğunu, soruşturma başlattıklarını söyledi.
Yoğun bakımda oynayan sağlık çalışanları...
İzmit'te şoke eden olay. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yoğun bakımda yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, idari soruşturma başlattıklarını söyledi.
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Allah akıl fikir versin kenar mahalle dilberlerine
SGK da düzgün hizmet yok on defa gidiyrosunuz sizi hep başka bölümlere yolluyorlar hiçbiri bakmak istemiyor zaman dolsun gidim peşinde doktorlar hızlı hızlı bi kaç soru sorup gönderiyorlar ilaç yazıp şutluyorlar
Devlet hastanelerinde Hastalara bakılmıyor uzman doktorlar stajyerlere havale ediyor onlarda biz bakmıyoruz deyip başka bölüme yolluyor hepsi birbirine paslıyor hastayı düzgün tedavi yok acilen önlem şart sağlık hizmeti verilmiyor parası olan özele gidiyor Devlet hastaneleri acemi dr kaynıyor yada ihmalkar
olmadi....yapamadilar...ic camarsirlari ile oyanayacaklardiki Skandal tam olsun....böyle onur kirici olaylar neden hep bizim ülkemizde oluyor... ? is Ahlaki diye birsey var...insana saygi diye bir deger var,....cok seviyorlarsa gitsinlar karaköy meydaninda oynasinlar....lolitalar...hemsirelik hibi bir kiymetli degerli meslege bu gibi silliklarin leke sürüyor...
tam bir rezillik
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