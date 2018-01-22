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Albayrak: "Bu ülkenin başında canını, gözünü kırpmadan feda etmeye hazır bir lider ve başkomutan var"

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı , "Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih" töreninde konuştu. gecesine ilişkin önemli detayları açıklayan Albayrak; "Bu ülkenin başında canını, gözünü kırpmadan feda etmeye hazır bir lider ve başkomutan var" dedi.

Albayrak: Bu ülkenin başında canını, gözünü kırpmadan feda etmeye hazır bir lider ve başkomutan var

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı , "Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih" töreninde önemli mesajlar verdi.

İşte Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları

BU ÜLKENİN BAŞINDA CANINI, GÖZÜNÜ KIRPMADAN FEDA ETMEYE HAZIR BİR LİDER VE BAŞKOMUTAN VAR
Bu ülkenin başında öyle bir Cumhurbaşkanı var ki, buradaki aileler gibi aynı havayı ve imanı teneffüs eden bir Cumhurbaşkanı var bu ülkenin başında. Ben buna şahitlik ettim, en çok da buna gecesinde de şahitlik ettim. Öbür tarafta da şahitlik edeceğim ve diyeceğim ki "Bu ülkenin başında canını, gözünü kırpmadan feda etmeye hazır bir lider ve başkomutan vardır"
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 12:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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VATANDAŞ VATANDAŞ

allah başımızdan eksik etmesin.

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cevapla 22.01.2018 17:43
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