Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih" töreninde önemli mesajlar verdi.



İşte Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları

BU ÜLKENİN BAŞINDA CANINI, GÖZÜNÜ KIRPMADAN FEDA ETMEYE HAZIR BİR LİDER VE BAŞKOMUTAN VAR

Bu ülkenin başında öyle bir Cumhurbaşkanı var ki, buradaki aileler gibi aynı havayı ve imanı teneffüs eden bir Cumhurbaşkanı var bu ülkenin başında. Ben buna şahitlik ettim, en çok da buna 15 Temmuz gecesinde de şahitlik ettim. Öbür tarafta da şahitlik edeceğim ve diyeceğim ki "Bu ülkenin başında canını, gözünü kırpmadan feda etmeye hazır bir lider ve başkomutan vardır"