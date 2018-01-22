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Yıldırım'dan kritik Afrin açıklaması

Başbakan ile Genel Başkanı 'nun Afrin görüşmesi sona erdi. Görüşmeden sonra iki lider de açıklamalarda bulunurken Yıldırım Afrin operasyonunda şu ana kadar herhangi bir asker kaybının bulunmadığını açıkladı.

Yıldırımdan kritik Afrin açıklaması

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı. İlk açıklamayı yapan , "Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Zeytin Dalı Harekatı kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine geldi. En büyük arzumuz kimsenin burnunun kanamadan operasyonun tamamlanmasıdır. Askerlerimiz görev yaparken Suriye'nin toprak bütünlüğüne de katkı yapıyorlar" dedi.

Başbakan da "Terör faaliyetlerini yok etmek amacıyla bir harekat başlattık. Hassasiyetimiz Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Harekat devam etmektedir" dedi.

Kilis'e taciz atışlarının yapıldığını kaydeden Yıldırım, siyasi partilerin, ana muhalefet ve MHP'nin bu harekata tam destek verdiğini söyledi.

Yıldırım, "Cılız sesler çıkmakla beraber kayda değer olay yoktur. Bölücü mesajlar soruşturmaya tabii tutuluyor" dedi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 14:05
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