 ;
Yol Durumu
  1. Yıldırım'dan kritik Afrin açıklaması
  2. İşte Zeytin Dalı operasyonunda son dakika yaşananlar...

: 'ye meydan okudu

İngiliz , Harekatı ile ilgili çarpıcı bir analiz yaptı. , " ´ye meydan okudu ve operasyon başlattı" başlığıyla haberini duyurdu.

FT: Türkiye ABDye meydan okudu

'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Harekatı, dış basında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ve basını, operasyona sayfalarında geniş yer ayırırken, İngiliz çarpıcı bir analiz yaptı.

, yayınladığı haberi okuyucularına "Türkiye ABD'ye meydan okudu" başlığıyla duyurdu.

TÜRKİYE ABD'YE MEYDAN OKUDU
Yayınlanan haberde Türkiye'nin, müttefiki olan ABD'ye, konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meydan okuduğunu ve harekatı başlattığı yazıldı.

GERGİNLİĞİN SEBEBİ: SINIR GÜÇLERİ
ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin en önemli sebeplerinden birinin " Sınır Güçleri"nin kurulma girişiminin olduğunu belirten FT, 30 bin kişiden oluşan bu grubun kurulmasının ilişkileri buraya getirdiğini belirtti.

Her ne kadar ABD, Afrin'deki grupların bir koalisyon parçası olmadığını iddia etse de, Türkiye'nin bu girişimi affetmediğini belirten FT, Türkiye'nin, hafta sonundan bu yana Suriye sınırındaki operasyonlar gerçekleştirdiğine dikkat çekti.
Etiketler: , , , , , ,
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 14:04
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
son osmanli son osmanli

Kopek ingiliz yillardan yaptigi kallesligi ve sinsiligi yine basin yoluyla baslatti,Turkiye-Abd birbirine tutusturacak akli sira.Su yeryuzunde sizden adi bir insan toplulugu varmi ,yillardir milleti birbirine dusurup kanini emdiniz,vampirler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 22.01.2018 15:34
yunus ,t&#252;rk yunus ,türk

ABD buralarda eline tuz döküp avcunu yalayacak ,aynı keçi gibi ,dünya devletleri ABD den nefret ediyor ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 22.01.2018 15:13
KARTAL KARTAL

TEK KELİME DÜNYA 5 DEN BÜYÜKDÜR ANLIYANA........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:29
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar