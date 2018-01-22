Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı, dış basında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ve ABD basını, operasyona sayfalarında geniş yer ayırırken, İngiliz Financial Times çarpıcı bir analiz yaptı.

FT, yayınladığı haberi okuyucularına "Türkiye ABD'ye meydan okudu" başlığıyla duyurdu.

TÜRKİYE ABD'YE MEYDAN OKUDU

Yayınlanan haberde Türkiye'nin, müttefiki olan ABD'ye, YPG konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meydan okuduğunu ve harekatı başlattığı yazıldı.

GERGİNLİĞİN SEBEBİ: SINIR GÜÇLERİ

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin en önemli sebeplerinden birinin "Suriye Sınır Güçleri"nin kurulma girişiminin olduğunu belirten FT, 30 bin kişiden oluşan bu grubun kurulmasının ilişkileri buraya getirdiğini belirtti.

Her ne kadar ABD, Afrin'deki grupların bir koalisyon parçası olmadığını iddia etse de, Türkiye'nin bu girişimi affetmediğini belirten FT, Türkiye'nin, hafta sonundan bu yana Suriye sınırındaki operasyonlar gerçekleştirdiğine dikkat çekti.