Türkiye, Azez cephesini açtı

Türkiye'nin Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekatında yeni gelişmeler yaşandı. TSK öğle saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olan Azez kentinden de bölgeye harekat başlattı. Askeri birlikler buradan giriş yaptılar.

Afrin'e geçişlerin büyük bölümü, Kilis'e bağlı Gülbaba köyünden olmuştu.

Özgür Suriye Ordusu güçleri, Afrin içinde 3 gündür ilerlemesi devam ediyor. Türk askerleri, zırhlı araç ve tanklarla ÖSO güçlerine destek verdi. Kara harekatının başlamasıyla bölgedeki çatışmalar da şiddetlendi.

Kara birlikleri ilerlerken, sınırdaki obüs ve toplar da belirtilen hedefleri vurmaya devam etti.

AZEZ'DEN OPERASYON BAŞLATILDI

TSK, "Zeytin Dalı Harekatı"nda Afrin bölgesinin doğusunda bulunan Azez'den operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında ÖSO mensuplarının araçlarla kamplardan çıktığı, tam yüklü mühimmatlar ile sınır bölgesine gittikleri belirtildi.