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, cephesini açtı

Afrin'e yönelik harekatında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Operasyon birçok noktadan devam ederken 'nın son olarak 'nin kentinden de harekat başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye, Azez cephesini açtı

'nin topraklarında yuvalanan terör örgütlerine yönelik başlattığı harekatında yeni gelişmeler yaşandı. öğle saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olan kentinden de bölgeye harekat başlattı. Askeri birlikler buradan giriş yaptılar.

Afrin'e geçişlerin büyük bölümü, 'e bağlı Gülbaba köyünden olmuştu.

Özgür Suriye güçleri, Afrin içinde 3 gündür ilerlemesi devam ediyor. Türk askerleri, zırhlı araç ve tanklarla güçlerine destek verdi. Kara harekatının başlamasıyla bölgedeki çatışmalar da şiddetlendi.

Kara birlikleri ilerlerken, sınırdaki obüs ve toplar da belirtilen hedefleri vurmaya devam etti.

AZEZ'DEN OPERASYON BAŞLATILDI
TSK, "Zeytin Dalı Harekatı"nda Afrin bölgesinin doğusunda bulunan Azez'den operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında ÖSO mensuplarının araçlarla kamplardan çıktığı, tam yüklü mühimmatlar ile sınır bölgesine gittikleri belirtildi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 14:11
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

ALLAHIM TÜM TÜRKLERİN VE MÜSLÜMANLARIN YARDIMCISI OLSUN AMİNNNNNN.......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:37
Ali Ali

Hayırlı olsun Allah büyük kolaylıklar versin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:19
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