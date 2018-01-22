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Yerli ve Milli operasyon

’ya ’ları üreten BAYKAR’ın Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu , İHA merkezinden harekatı takip etti. Bayraktar, teknik destek verdi.

Yerli ve Milli operasyon
Türkiye yerli ve milli operasyonla Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek için düğmeye bastı. Zeytindalı Harekatı'nda tamamen yerli ve milli silah sistemleri kullanılıyor. SİHA, İHA ve İKU'lar bölgede 24 saat esasına göre görev yaparken, fırtına obüsleri önemli bir görev üstleniyor. Türkiye'nin milli gururu Bayraktar, milli Cirit füzeleriyle hem yurt içinde hem de sınır ötesinde teröristleri gördüğü anda imha ediyor. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Akar, Kara K uvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz 'a gitti.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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