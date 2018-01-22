Yerli ve Milli operasyon

Türkiye yerli ve milli operasyonla Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek için düğmeye bastı. Zeytindalı Harekatı'nda tamamen yerli ve milli silah sistemleri kullanılıyor. SİHA, İHA ve İKU'lar bölgede 24 saat esasına göre görev yaparken, fırtına obüsleri önemli bir görev üstleniyor. Türkiye'ninmilli gururuBayraktar, milli Ciritfüzeleriyle hem yurt içinde hem de sınır ötesinde teröristleri gördüğü anda imha ediyor. Öte yandan GenelkurmayBaşkanı Akar, Kara K uvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz Hatay'a gitti.
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