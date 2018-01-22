Uğur Dündar 'AKP'li oldun' eleştirilerine isyan etti

Sözcü gazetesinde yazan ve Halk TV'de program yapan Uğur Dündar, takipçilerinin tweetlerine sert çıktı.
AFRİN OPERASYONUNA DESTEK VERDİ
Dündar, kişisel Twitter hesabından Zeytin Dalı Hareketı'na destek olup "Başka Türkiyeyok" mesajı verdi.
AK PARTİ'Lİ OLDUN ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Bu tweeti üzerine kendisine yöneltilen AK Parti'li oldun eleştirilerine karşılık veren Uğur Dündar, "Aymazlar, vatan savunmanın partisi olmaz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" sözleriyle karşılık verdi.
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Bu davanın partisi yok.Söz konusu vatandır.Ekmeğini yediğin suyunu içtiğin memleketi savunacaksın tabiki.vatan hainlerini boşver.onlar ekmeksizler.vatansızlar.
Helal olsun Uğur bey. Güzel kapak...ama cumhuriyet gazetesi Terör Örgütü PKK uzantısı YPG ye Terör Örgütü diyemiyor bakın attığı manşetlere
CHP içinde HDP liler var kudurmuş vaziyetteler
Biriz, İriyiz, Diriyiz, Birlikte Türkiyeyiz Allah Türk ordusunu korusun
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