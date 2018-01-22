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Uğur Dündar 'AKP'li oldun' eleştirilerine isyan etti

Gazeteci Uğur Dündar Afrin için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek yönünde attığı tweetten sonra gelen 'AKP'li oldun' eleştirilerine "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diye yanıt verdi.

Uğur Dündar AKPli oldun eleştirilerine isyan etti

Sözcü gazetesinde yazan ve Halk TV'de program yapan Uğur Dündar, takipçilerinin tweetlerine sert çıktı.

AFRİN OPERASYONUNA DESTEK VERDİ
Dündar, kişisel Twitter hesabından Zeytin Dalı Hareketı'na destek olup "Başka Türkiyeyok" mesajı verdi.

AK PARTİ'Lİ OLDUN ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Bu tweeti üzerine kendisine yöneltilen AK Parti'li oldun eleştirilerine karşılık veren Uğur Dündar, "Aymazlar, vatan savunmanın partisi olmaz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" sözleriyle karşılık verdi.
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 21:57
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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avcı avcı

Bu davanın partisi yok.Söz konusu vatandır.Ekmeğini yediğin suyunu içtiğin memleketi savunacaksın tabiki.vatan hainlerini boşver.onlar ekmeksizler.vatansızlar.

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evet0
hayır0
cevapla 23.01.2018 00:38
Mehmet Mehmet

Helal olsun Uğur bey. Güzel kapak...ama cumhuriyet gazetesi Terör Örgütü PKK uzantısı YPG ye Terör Örgütü diyemiyor bakın attığı manşetlere

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 23:57
MGK MGK

CHP içinde HDP liler var kudurmuş vaziyetteler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 23:36
T&#252;rk Türk

Biriz, İriyiz, Diriyiz, Birlikte Türkiyeyiz Allah Türk ordusunu korusun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 22:35
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