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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya’da tedavi gören Baykal’ın kızı Aslı Baykal’la bu akşam telefonda görüştü.

Erdoğan, Baykalın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı , 'nin eski genel başkanı ve Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya'da tedavi gören Baykal'ın kızı Aslı Baykal'la bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal için geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Münih'teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 21:27
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