Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya'da tedavi gören Baykal'ın kızı Aslı Baykal'la bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal için geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Münih'teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya’da tedavi gören Baykal’ın kızı Aslı Baykal’la bu akşam telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya'da tedavi gören Baykal'ın kızı Aslı Baykal'la bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal için geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Münih'teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , CHP , Antalya
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