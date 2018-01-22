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Erdoğan'dan açıklaması

Erdoğan, harekatına ilişkin "’nin kuzeyinden ’ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Afrin açıklaması

Erdoğan, harekatına ilişkin "'nin kuzeyinden 'ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin harekatına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok. Türkiye'nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 22:14
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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avcı avcı

sakın ha sakın.Geri adım yok.ABD nin yalanlarına doyduk.Yine ne yalanlar yumurtlayacaklar kimbilir.

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hayır0
cevapla 23.01.2018 00:29
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