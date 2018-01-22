 ;
Yol Durumu
  1. Benzin hortumcusu
  2. Dile kolay!

’da imza kuyruğu

TveK’da imza kuyruğu
Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı kitap ve kırtasiye zincir mağazaları 'TveK'nın yeni konseptiyle açılan yeni mağazası, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı. Ortaylı, yaşamının tüm yönleriyle Atatürk'ü anlattığı "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" adlı kitabını dün İstanbul Bakırköy Carousel AVM'deki TveK'da okurlarına imzaladı. Ortaylı'nın kitabını imzalatmak için 'ya akın eden okurlar, mağazada uzun kuyruklar oluşturdu.


Beyza KABASAKALSaffet AZAK
Etiketler: , ,
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar