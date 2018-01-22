TveK’da imza kuyruğu

Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı kitap ve kırtasiye zincir mağazaları 'TveK'nın yeni konseptiyle açılan yeni mağazası, tarihçi yazar Prof. Dr. İlberOrtaylı'yı ağırladı. Ortaylı, yaşamının tüm yönleriyle Atatürk'ü anlattığı "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" adlı kitabını dün İstanbul BakırköyCarousel AVM'deki TveK'da okurlarına imzaladı. Ortaylı'nın kitabını imzalatmak için TveK'ya akın eden okurlar, mağazada uzun kuyruklar oluşturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.