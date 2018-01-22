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'nın beton bariyer taktiği teröristleri ters köşe yaptı

'nın Afrin harekatı öncesi sınırda açtığı beton bariyerler medyaya yansımış terör örgütü de önlemlerini bu yönde almıştı. Ancak TSK'nın bu bariyerler yerine Afrin'e 7 ayrı kapıdan girmesi teröristleri şoka uğrattı.

TSKnın beton bariyer taktiği teröristleri ters köşe yaptı

Afrin'e yönelik ilk intikal Şeyh Halid bölgesinden yapıldı. Terör örgütünün mayınlı tuzakları başarıyla etkisiz hale getirildi. Savaş jetlerinin vurduğu terör mevzilerine ek olarak daha önce giriş noktası olarak belirlenen kapılar geçişlerde kullanılmadı.

AFRİN TARAFINDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAPTIĞI HAZIRLIKLAR BOŞA ÇIKARTILDI
Sınır boyu güvenlik önlemi kapsamında yerleştirilen beton bariyerler son 10 günlük hazırlık süresinde bazı noktalardan kaldırılarak Afrin'e giriş noktası görüntüsü verildi. Operasyonun başladığı sabah saatlerinde daha önce hazırlanan noktalar değil, yeni giriş hatları belirlenerek sınırın Afrin tarafında terör örgütünün yaptığı hazırlıklar boşa çıkartıldı. Ardından yeniden temizlenen 7 nokta geçiş güzergahı olarak kullanıldı.

MEHMETÇİK 7 KİLOMETRE İÇERİ GİRDİ
'nın bu taktik hamlesiyle birlikte ve Türk askerinden oluşan 2 bin kişilik grup Afrin'e giriş yaptı. Birlikler sınırdan geçerek kısa sürede yaklaşık 7 kilometre içeri girdi. Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün akşam saatleri itibariyle 9 köy teröristlerden temizlendi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 11:10
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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VATANDAŞ VATANDAŞ

allah yardımcınız olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 22.01.2018 17:46
Adem Adem

Güzel,Allah çok büyük kolaylıklar versin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.01.2018 11:40
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