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'dan Ankara'ya kritik ziyaret

Afrin Harekatı'nda üçüncü güne girilirken Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller Ankara'ya geldi

NATOdan Ankaraya kritik ziyaret

Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ziyaret etmekte olan NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller'in Bakanlığımızda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 11:16
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