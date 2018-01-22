11 rekor ile dünyanın en büyüğü olacak





Türkiye, 2023 hedeflerine adım adım ilerliyor. Hedeflerde başrole mega projeler çıkıyor. Dünyanın buluşma noktası İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim 2018'de açılıyor. 80 milyon metrekarelik bir alana kurulan havalimanı, tüm fazlar tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hitap edecek. 350'den fazla noktaya uçuş imkânıyla İstanbul'un yeni havalimanı dünya havacılığının da merkezi olacak. "Zamanı yolcular yönetecek" mantığıyla yapılanan havalimanı pek çok rekora da imza atıyor. Yeni Şafak'tan Ayşe Begüm Çelikkol'un haberine göreRötar meselesinin çözüleceği, 25 bin araç kapasiteli otoparkının olacağı, günde 3 bin 500 iniş-kalkışın yapılacağı, bagaj kaybolma sorununun çözüleceği yeni havalimanı ihtişamıyla dünyaya kapılarını açacak.