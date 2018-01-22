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11 rekor ile dünyanın en büyüğü olacak

Cumhuriyetin 100. yılına 5 kala açılacak olan İstanbul’un üçüncü havalimanı rekor üstüne rekor kırıyor. Havalimanı, Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış, 42 ayda tamamlanması, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 73 milyar liralık ekonomik katkısı, 225 bin kişiye istihdam, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi ve 62 kilometrelik güvenlik çemberiyle 11 alanda ilke imza atıyor.



Türkiye, 2023 hedeflerine adım adım ilerliyor. Hedeflerde başrole mega projeler çıkıyor. Dünyanın buluşma noktası İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim 2018'de açılıyor. 80 milyon metrekarelik bir alana kurulan havalimanı, tüm fazlar tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hitap edecek. 350'den fazla noktaya uçuş imkânıyla İstanbul'un yeni havalimanı dünya havacılığının da merkezi olacak. "Zamanı yolcular yönetecek" mantığıyla yapılanan havalimanı pek çok rekora da imza atıyor. Yeni Şafak'tan Ayşe Begüm Çelikkol'un haberine göreRötar meselesinin çözüleceği, 25 bin araç kapasiteli otoparkının olacağı, günde 3 bin 500 iniş-kalkışın yapılacağı, bagaj kaybolma sorununun çözüleceği yeni havalimanı ihtişamıyla dünyaya kapılarını açacak.
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 10:48
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Kamil Kamil

Çok güzel

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cevapla 22.01.2018 11:10
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