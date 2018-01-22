Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu'nda üç gün içinde 11 köyü kaybeden PKK, yenilgisi için suçlu aramaya başladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, Rusya'nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi.
Hemo, "Rusya Türk devletiyle ittifak halinde bize karşı savaş cephesinde yer almakta. Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti" ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatmasının hemen ardından, "Afrin'deki askerlerimiz farklı bir bölgeye çekildi " açıklamasını yapmıştı.
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rusya nato müttefiki amerikadan daha dost hane davranıyor ?
allah daha beter etsin sizi insallah, zionistlere kosun onlarindda sizin gibi hayin cakallara ihtiyaci var
biz otuz beş senedir ağlıyoruz nice kahramları bu toprağa bağrımıza gömdük ölmek var dönmek yok bu geliş sesiz kahramanların ayak sesleridir bu geliş şehitlerin sesi bu geliş adriyatiyin yoludur bu geliş filistin meselesidir bu geliş türkün gücüdür allahu ekber her şeyimizle mehmetciyin yanındayız rahat olsunlar temizlemeden dönmek yok
bu sigir suruleri misaki milli davamizi yok sayiyor suruyenin toprak butunlugune saygiliyiz bölunmeye giderse misaki milli devreye girer surun arabi kurdu turkmeni turkiyeye kanton kuracaklarmis ahmaklar el atina binen tez iner.
Şerefsizler siz bu zamana kadar zaten hep satılıkdınız niye bağıyorsunki bundan sonrada olacağı bu bunu peşine abd de sizi satacak bu sefer nasıl bagıracaksın merak ediyorum
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