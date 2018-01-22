Bakan Albayrak'tan çarpıcı Afrin mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih" töreninde konuştu. Albayrak "Cumhurbaşkanımız ne dedi "Bir gece ansızın geliriz" dedi. İşte "İnlerinize kadar gireceğiz" dedi. Bir gece ansızın geldik, inlerine kadar da girdik. Kahraman ordumuz Afrin'de cesaret ve kararlılıkla hedeflerimize doğru yürüyor. Kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi



Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle;

İçinde iman aşkı ve vatan sevgisi olmayanların üstesinden gelemeyeceği bir durum. Her şart ve koşulda devletimiz olarak, şehit ve gazi ailelerimizin her daim yanında olacağız.

İşte şehitler tepesini boş bırakmayan şehitlerimizin emanetlerine de gözümüz gibi bakacağız. Kahramanlıkları ile cesaret destanı yazan gazilerimizin, her anında sizlerle birlikte olacağız. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Önemli günlerden geçiyoruz.

Cumhurbaşkanımız ne dedi "Bir gece ansızın geliriz" dedi. İşte "İnlerinize kadar gireceğiz" dedi. Bir gece ansızın geldik, inlerine kadar da girdik. Kahraman ordumuz Afrin'de cesaret ve kararlılıkla hedeflerimize doğru yürüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal etme niyetimiz de yok.

Eskiden cenkler savaşlar daha mertçeydi. Şimdi, yanımıza bakıyoruz, arkamıza bakıyoruz. Hainleri görüyoruz. Allah bu millete de mert ve yiğit düşman nasip etsin. Bu dönemki mücadele tarihtekilerden çok daha zor. Biz sabrettik.

Türkiye'nin güvenliğine yönelen iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesi için, bundan sonra büyük kararlılıkla hareketlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Müttefiklerimizden bu konuda destek beklemek en doğal hakkımız. Biz muhattaplarımızdan dürüstlük bekliyoruz.

Kimse çıkıp Türkiye'ye bu konuda akıl vermesin. Birileri hala kulak asmıyorsa, Cumhurbaşkanımız ne dedi "Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız" dedi. Bu ülkenin terörden canı acıyorsa gereğini yapacaktır. Bir zamanların Türkiyesi söylenenleri yapar, azıcık başını kaldırdığında hizaya sokan Türkiye artık yok. Bu böyle biline!

Milletçe bu süreçte nice büyük badireler atlattık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, siz şehit ve gazi yakınları olarak, her biriniz üstüne basa basa söylüyorum zaferle çıktık. Kim teröristlerin sözcülüğüne soyunuyor, milletin yanında duruyor hepimiz görüyoruz. Birileri de açıklama yapıyor "Endişeliyiz" diye. Kimse kusura bakmasın.

Böyle bir milletin ferdi olmaktan, Cumhurbaşkanımızın yanında her anına teneffüs ettiğim gece onur ve gurur duydum. Bu mücadele devam edecek. Bu topraklar bizim vatanımızsa bu topraklar üzerinde plan yapanlar hiçbir zaman bitmeyecek.